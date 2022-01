Sports mūsdienās ir izklaides sastāvdaļa, taču reizēm tauta to uztver pārāk nopietni. Reizēm gribas uzdot jautājumu, kāpēc mēs vienkārši nevaram priecāties par mūsu sportistu panākumiem, neatkarīgi no tā, cik populārs pasaulē ir konkrētais sporta veids. Protams, ir vērts diskutēt, cik daudz un vai vispār vajag atbalstīt pieaugušo līmenī sportistus no valsts budžeta. Ar nodokļu maksātāju naudu neapšaubāmi ir jāapietas pārdomāti. Kristaps Porziņģis, Elvis Merzļikins un Aļona Ostapenko savu talantu realizē īstajā vietā, nodrošinot sev finansiālu labklājību elites līmeņa sportā, taču tamdēļ nevajadzētu noniecināt citus atlētus, kas iegulda daudz darba un gūst panākumus nišas sporta veidos ar mazāku konkurenci un popularitāti.