“Singer Sewing Machine Company” 187 metrus jeb 47 stāvus augstā galvenā mītne, pateicoties tās unikālajai formai, gadu desmitiem bija Manhetenas centra orientieris. Ēkas arhitekts Ernests Flags pauda nožēlu, ka mūsdienu debesskrāpju sienas stiepjas debesīs jau no pašas zemes gabala platības maliņas, padarot pilsētas ielas un skatu debesīs šaurāku. Flaga kungs uzskatīja, ka ēkas, kuru augstums pārsniedz 10 vai 15 stāvus, ir jānovieto tālāk no ielas. Tā bija pārliecība, ko burtiski iemiesoja Singera ēka — tās šaurais 35 stāvu tornis atstatus no ietves stiepās no ēkas apakšējiem stāviem.