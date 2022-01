Tomēr ne uz ilgu laiku, jo jau 2008. gadā uz lielajiem ekrāniem parādījās filma “Sekss un Lielpilsēta”, kurai divus gadus vēlāk sekoja turpinājums - “Sekss un Lielpilsēta 2”. Filmas ne tuvu nebija tik labas kā seriāls, un šķita jau, ka seksa un lielpilsētas ēra beidzot būs laimīgi beigusies. Tomēr 2021. gadā ar seriāla turpinājumu “And Just Like That” (turpmāk AJLT) trīs no četrām draudzenēm ir atgriezušās, lai nestu milzīgu vilšanos un pierādītu - ir projekti, kurus nevajadzētu mēģināt reanimēt naudas dēļ.