Latvijas “zelta standarts” ir būt zemākajās vietās dažādos veselības jautājumos, bet būt augstākajās tieši pretējās lietās – pašnāvību, ceļu satiksmes negadījumu, no alkohola atkarīgo cilvēku skaits.

Eiropas Savienībā esam pirmo vietu topā, olimpiskajā “sešiniekā” – tikai no otra gala kopā ar lietuviešiem, bulgāriem. Tas ir iemesls, kādēļ es eju garām valsts iestādēm. Es nesaprotu to cilvēku politiku, kas veidota pēdējos 20-30 gadus. Mazai valstij manā skatījumā ir visas iespējas būt elastīgai. Mums valstī ir gudri speciālisti, ar kuriem kopā veidot to veselības pratību izglītības sistēmā. Valsti vadīt tā, lai minimizētu tās problēmas, par kurām jau bija skaidrs, ka tādas būs. Sirds-asinsvadu slimības, onkoloģija, un tā tālāk. Tā ir politika un liela nauda – tas, ko nevaru ietekmēt. Bet es veidoju “Rūdīšanās skolu”, strādāju ar cilvēkiem, kuri jau vēlas tās pārmaiņas. Mans uzdevums ir iedot “ceļamaizi”.