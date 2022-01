Itālija ir viens no ceļotāju iecienītākajiem galamērķiem ne vien gardo ēdienu dēļ, bet arī tās neatkārtojamās arhitektūras dēļ, kas visnotaļ neaprobežojas ar Senās Romas monumentālismu un renesanses manierismu - iegriežoties Itrijas ielejā Itālijas dienvidaustrumos, atklāsiet mājiņas kā no pasakas! Trulli — tradicionālās Apūlijas celtnes — neliela izmēra namiņi ar konusveida jumtiem, kas izgatavoti no kaļķakmens, izskatās kā bišu stropi no citas planētas. Trulli, kas sastopami gandrīz pie katra ielejas lauku ceļa, nav intriģējošs tūristu apskates objekts vien; tās aktīvi izmanto kā mājas, lauku sētas, viesu namiņus un ne tikai.