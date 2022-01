Ceļotāji no malu malām brauc, lai apskatītu Balto templi, ko daudzi uzskata par Taizemes arhitektoniski radošāko reliģisko konstrukciju. Wat Rong Khun ir dizaina šedevrs, sākot no biedējošajām, palīdzību lūdzošajām baltajām rokām, kas sniedzas no "elles" pie ieejas templī, un beidzot ar spoguļiem, kas no trīspakāpju arkām atspoguļo spožo Taizemes sauli, it kā tās būtu dienas laikā spīdošas zvaigznes.