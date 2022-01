Ir pagājuši vairāk nekā četri mēneši kopš ASV un citu Rietumvalstu bruņoto spēku dramatiskās iziešanas no Afganistānas. Laikā, kad "Taliban" atguva kontroli pār valsti, dažiem tūkstošiem afgāņu palaimējās nokļūt drošībā, pateicoties Rietumu organizētiem čarterreisiem, atvieglotiem patvēruma piešķiršanas noteikumiem un papildu finansējumam. Taču tie, kas palika Afganistānā, tagad ir nošķirti no ārpasaules – neatkarīgi no tā, vai viņi ir vai nav "Taliban" atbalstītāji.