Ir viens spēlētājs Nacionālajā basketbola asociācijā (NBA), kas šosezon mazāk nekā 20 aizvadītajās minūtēs pamanījies izpildīt vismaz 18 metienus. Tas ir viens no Goldensteitas "Warriors" ilggadējiem līderiem Klejs Tompsons, kurš tikko atgriezies no fiziski un emocionāli grūtākās pauzes savā karjerā. Pagāja 941 diena, un 10. janvārī viņš atgriezās laukumā. Kādu sniegumu pēc tik ilgas pauzes spējis demonstrēt viens no vēsturiski labākajiem snaiperiem?