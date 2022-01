"To nedēļu atceros kā briesmīgu murgu, man visu laiku bija sajūta: ja aizmigšu - nepamodīšos," par savu atveseļošanos no spaisa atkarības stāsta Liene. Narkotiku atkarība ir slimība, kas pavada cilvēku visu atlikušo dzīvi, tomēr agri vai vēlu narkotikas pārstāj lietot visi, bet tikai dažiem to izdodas paveikt dzīves laikā.