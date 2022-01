Šis savainojums lielā mērā arī pārvilka svītru viņa iespējām aizsniegt tos augstumus, kurus eksperti jauniešu vecumā prognozēja. Trīs operācijas gada laikā, kāja vairs nespēja izpildīt to, ko pirms tam.

E. Kalve: Man jau pagājušā gada beigās likās, ka tas brīdis ir pienācis. Vēlāk likās, ka vēl vienu sezonu varētu aizvadīt. Ķermenis jau pēdējās sezonās vairs nebija tāds kā jaunības gados. Visas agrāk gūtās traumas ietekmējušas to, ka tagad bija jāpieliek punktu. Lēmums nāca dabiski, jo pagājušajā un šajā sezonā ķermenis jau vairs netika galā [ar slodzēm]. Klubs jau pēc pagājušās sezonas piedāvāja kļūt par spēlējošo trenera asistentu. Līdz ar to bija vieglāk pieņemt lēmumu veikt pāreju no spēlētāja uz trenera ampluā.