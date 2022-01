Es ierados augusta beigās un varēju novērtēt skaistos laikapstākļus. Esmu pārliecināta, ka neesmu pirmā vēstniece, kas to saka, bet Rīga ir ļoti skaista pilsēta! Manuprāt latviešu tauta ir ļoti draudzīga un cieņpilna, es pat teiktu, ka tai piemīt smalkjūtīgs raksturs. Taču man ir īpaši ērti šeit strādāt atvērtības dēļ. Ja piedāvāju kādu projektu vai ideju, jūtu, ka otra puse šeit ir tam atvērta. Ļoti novērtēju arī pieredzējušos vēstniecības kolēģus, kas ir liela pievienotā vērtība. Turklāt jums Latvijā ir ļoti skaista daba, ko man gan vēl vajadzētu iepazīt labāk.

Tagad, pandēmijas apstākļos novērojam diezgan lielu atšķirību starp to, kādi ir vakcinācijas rādītāji un sabiedrības reakcija Latvijā un Izraēlā. Uz Izraēlu raugāmies kā uz vienu no līderiem vakcinācijas sākumposmā, un tagad tur pieejama jau ceturtā vakcīnas deva. Kā uz to reaģējusi sabiedrība? Vai ir novērojama kāda pretestība?