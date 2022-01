Viņš ir vienīgais Latvijas futbolists, kurš pārspējis leģendāro vārtsargu Ļevu Jašinu. Turklāt viņš to izdarīja divreiz vienā spēlē. Viņš ir vienīgais Latvijas futbolists, kurš bija savulaik iekļauts PSRS sezonas 33 labāko spēlētāju sarakstā. Centra uzbrucējs, Rīgas "Daugavas" 9. numurs Georgijs Smirnovs, droši vien varēja spēlēt arī kādā no tā laika labākajām PSRS komandām, taču palika uzticīgs Rīgai un "Daugavai", kaut gan viņš nemaz nav dzimis Latvijā. Goša, kā viņu sauca un joprojām sauc futbola aprindās, ir dzimis toreizējā Ļeņingradā un pārdzīvojis blokādi Otrā pasaules kara laikā.

Izcilākais Latvijas futbolists, kurš saņēma īpašu UEFA atzinību par mūža ieguldījumu futbolā sakarā ar UEFA 50. gadadienu, no mūsu futbola vadības savulaik par labāko netika atzīts. Spēlēja "nepareizajā laikā"? Cita laika viņam un daudziem citiem nemaz nebija un nevarēja būt. Tikai pavisam nesen Georgijs Smirnovs saņēma Latvijas Futbola federācijas balvu "Par mūža ieguldījumu" futbolā. Labāk vēlāk nekā nekad... 20. janvārī viņam paliks 86 gadi. Esam tikušies vairākkārt, esmu vairākkārt par viņu rakstījis, ir bijušas garas sarunas "par to laiku", un tagad ir īstais laiks – arī iegansts! - pastāstīt dažas epizodes no Gošas dzīves ne tikai futbola laukumos.