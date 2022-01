Seksa simbola un dumpinieka eksplozīvā savienība

Andersone bija tāda kā "Sanctuary" līdzīpašniece, jo viņai piederēja neliela daļa no naktskluba, bet Lī, kā jau viņa statuss pieprasīja, dzīvoja pēc "sekss, narkotikas un rokenrols" moto. Arī viņu iepazīšanās nenotika skaidrā prātā. Grupas "Mötley Crüe" 2001. gadā izdotajā biogrāfijā "Dirt" Tomijs Lī raksta, ka tajā vakarā ieņēma ekstazī, kuru noskaloja ar šveiciešu kanēļa liķiera "Goldschläger" šotu, ko viņam uzsauca Pamela. Viņa savukārt atceras, ka pēc tam mūziķis pienācis klāt, sagrābis aktrisi un nolaizījis viņai seju.

Tomijs Lī nekavējās piezvanīt. Un turpināja to darīt nedēļām ilgi. Un iegādājās seksa rotaļlietas un kostīmus četrsimt dolāru vērtībā, jo bundzinieks loloja lielas cerības par abu pirmo kopīgo nakti. Abi sazvanījās dienā, kad Andersone devās prom no Losandželosas uz Kankūnas kūrortu Meksikā, lai piedalītos fotosesijā. "Tu dosies prom bez manis?" Tomijis viņai pavaicāja. Lai arī Andersone lūdzās, lai viņš viņai neseko, Lī sarunu noslēdza ar vārdiem: "Labi, tiksimies vēlāk."

Tuvākie paziņas un draugi abu savienību uzskatīja par izdevušos. Viņi bija neprātīgi iemīlējušies, turklāt Tomijs bija pieredzējusi slavenība, tāpēc varēja palīdzēt arī Andersonei aprast ar viņas popularitāti un iegūt no tās pēc iespējas vairāk. Kā ziņots portālā "New York Post", Maikla Kaplana 2021. gada 25. janvārī publicētajā rakstā, jaunlaulātie nekautrējās publiski runāt par to, cik saskanīgas ir viņu intereses.