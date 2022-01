Kad pa svētkiem iztērēts vairāk, nekā bija plānots, kad maciņā svilpo vējš un jāceļas agri, lai ar sabiedrisko transportu dotos uz nemīlamu darbu, ne vienai vien jaunkundzei prātā ienāk drūmas eksistenciālas domas, vai tad dzīve nozīmē vien maksāt rēķinus un nekad sevi nepalutināt? Un tad pēkšņi skatienu piesaista dzeltenās preses ziņa par kāda bagātnieka un jaunas skaistules atvaļinājumu siltajās zemēs. Smadzenes sarosās un pamet ideju, ka nav jau pašai jākļūst par to miljonāri, pietiek tikai atrast turīgu partneri un arī tad taču varēs padzīvot zaļi. Bet vai tiešām tāda dzīve ir līdzīga pasakai?

Sākumā bija tikai Vikija Linna Hogana, vienkārša meitene no Teksasas, kura dažādu notikumu rezultātā radīja savu alter ego – Annu Nikolu Smitu. Vikijas Linnas bērnība bija strikta viņas mātes-policistes rakstura un personības dēļ. Kad meitenei palika piecpadsmit, viņu aizsūtīja dzīvot pie tantes uz nelielu, klusu pilsētiņu, kurā bija vien 7000 iedzīvotāju. Nomācījusies līdz 10. klasei, pusaudze pameta vidusskolu, jo jutās izstumta un apsmieta. Vikija Linna sāka strādāt vienīgajā vietējā ēstuvē „Jim’s Krispy Fried Chicken”, jo nekas labāks, ko pilsētiņā darīt, nebija atrodams. Kā 2021. gada „abc NEWS” rakstā atminas viņas kolēģe un bērnības draudzene Džo Maklemora, viņas kopā ar Vikiju mēdza vienkārši sēdēt pie loga vai ceļa malā un vērot satiksmi. Taču Vikija Linna nevēlējās vienkārši būt vērotāja, viņa vēlējās būt iekšā notikumu virpulī.

Septiņpadsmit gadu vecumā Vikija sāka tikties ar kolēģi no cepto vistu ēstuves, sešpadsmitgadīgo Billiju Smitu, kurš arī bija izstājies no sacensības par vidējās izglītības iegūšanu. Pāris drīz vien apprecējās, un Vikija Linna ieguva savu pazīstamo uzvārdu Smita. Astoņpadsmit gadu vecumā piedzima viņas dēls Daniels, bet, kad Vikijai apritēja deviņpadsmit, dēla tēvs un viņas vīrs jau bija pazudis no abu dzīves. Vikija kopā ar Danielu pārvācās uz Hjūstonu, un jaunajai sievietei bija jāatrod veids, kā nopelnīt iztiku. Fakts, ka viņai nebija ne izglītības, ne pieredzes, potenciālo darba vietu skaitu stipri ierobežoja. Kādu laiku pastrādājusi lielveikalā un restorānā, Smita izlēma mainīt nodarbošanos un kļuva par striptīzdejotāju. Dēls pārcēlās pie Smitas mātes, savukārt Vikija Linna palielināja krūtis un smagi strādāja, lai nodrošinātu atvasi ar nepieciešamo.