Kaut gan rotējošās prezidentūras maiņa Eiropas Savienības Padomē ne vienmēr piesaista lielu uzmanību, šoreiz to paspilgtina fakts, ka Francijā šajā pavasarī gaidāmas arī prezidenta vēlēšanas. Līdzšinējais prezidents Emanuels Makrons , kaut gan nav oficiāli izsludinājis savu kandidatūru, prezidentūru Eiropas Savienībā esot reklamējis līdzīgi kā priekšvēlēšanu kampaņu, uzskata kritiķi.

Tomēr taisnības labad jāpiebilst, ka teju katra valsts lielākā vai mazākā mērā pozicionē prezidentūru kā iespēju uz laiku izcelt Eiropas Savienības dienaskārtībā savām nacionālajām interesēm būtiskākos jautājumus, līdzsvarojot tos ar ES ilgtermiņa stratēģisko virzienu. Francijas gadījumā tas ir fokuss uz ciešāku Eiropas Savienības integrāciju, lielāku stratēģisko autonomiju dažādās jomās, no aizsardzības līdz piegādes ķēdēm, kā arī brīvāku fiskālo politiku.

“Mums jāpāriet no runām pie darbiem, pārveidojot mūsu industrijas un investējot jaunās tehnoloģijās”, Eiropas Parlamenta deputātiem sludināja Makrons. Viņš mudinājis virzīt tālāk plānu par papildu nodevu uzlikšanu importa kategorijām atbilstoši to izraisīto oglekļa emisiju daudzumam: “Viens no mūsu mērķiem ir ieviest tādu oglekļa pielāgošanas