Barselona nebūtu Barselona bez katalāņu arhitekta Antonio Gaudi meistardarbiem. Labi, labi, būtu, bet diezin vai šī pilsēta kalpotu par sapņu galamērķi tik daudziem ceļotājiem no visām pasaules malām. Tieši Gaudi neparastie arhitektūras brīnumi piešķir pilsētai tās īpašo seju, liekot ļaužu straumēm plūst uz Katalonijas sirdi. Kuri ir leģendām apvītākie Gaudi darbi, kas jāredz katram? Lasi tālāk!

Pa gabalu baznīca atgādina ekstravagantu smilšu pili, kas nevērīgi nomesta pilsētas viducī. Tomēr, pienākot tuvāk, katra tās fasāde atklāj dažnedažādus simboliem caurvītus tēlus. Dažus no tiem ietin mistiskas leģendas. Vai Gaudi bijis viens no brīvmūrniekiem? Kur slava, tur arī spekulācijas.

Celtne rosinājusi dažādus viedokļus jau kopš pašiem pirmsākumiem. Daži to slavē kā arhitektūras sasniegumu augstāko paraugu, bet daži nopeļ kā neglītu veidojumu. Savādus, bet labi domātus vārdus baznīcai veltījis sirreālists Salvadors Dalī, sakot, ka tas ir “šausminošs un ēdams skaistums”, kam būtu jāglabājas zem stikla kupola. Džordžs Orvels, savukārt, to nodēvējis par “vienu no pretīgākajām celtnēm pasaulē”.