1972. gada oktobris. Piecdesmit vienu gadu vecā Barbara Beiklenda, no kārtējās ballītes atgriezusies savā savrupnamā Kensingtonā, grasījās novilkt lapsādas kažoku, kad viņai negaidīti uzbruka. Uzbrucējs izlēca no tumsas un mēģināja satvert sievieti. Barbarai izdevās izrauties, un viņa izskrēja no mājas, kliedzot pēc palīdzības. Uztraukums darīja savu - viņa paklupa aiz ietves malas un nokrita uz slapjā asfalta. Uzbrucējs viņai bija sekojis un kritienu izmantoja, lai sagrābtu sievieti aiz matiem un vilktu projām no publiskās vietas. Barbara mēģināja pieķerties pie blakus esošiem metāla vārtiem, bet tas vēl vairāk saniknoja uzbrucēju. Viņš ieskrēja mājā pēc naža un jau pēc pāris sekundēm, to vicinot, draudēja ikvienam, kas tuvosies. Barbaras Beiklendas dzīve varēja beigties šajā sekundē, ja nebūtu viņas draudzenes Sjū, kura negaidīti ieradās ciemos. Lieki teikt, ka Sjū bija šausmās, ieraugot šo ainu, tomēr metās glābt draudzeni. Uzbrucējs šādu notikumu pavērsienu acīmredzami nebija gaidījis. Viņš uz mirkli sastinga durvīs, tad pagriezās un aizbēga. Tomēr policijai izdevās viņu ātri vien atrast. Un te atklājās šokējošākais - vīrietis, kurš tik ļoti alka sievietes nāvi, bija viņas pašas miesīgais dēls, divdesmit sešus gadus vecais Antonijs jeb Tonijs Beiklends.