Kad izej uz ielas un ieraugi Mazda zīmola automobili, tas šķiet tik pašsaprotams, ka labākajā gadījumā aizdomājies, cik interesants un no citiem atšķirīgs ir tā dizains. Tikai retais zina, ka Mazda galvenā mītne atrodas Hirošimā, ko Otrā pasaules kara laikā no zemes virsmas noslaucīja atombumbas sprādziens, Mazda pašos pirmsākumos nemaz neražoja automašīnas, pirmie transportlīdzekļi nebija ar četriem riteņiem un, kas vēl dīvaināk, kompānijas nosaukums nemaz nebija Mazda.

Japānas autobūves vēsture sākās ar Mitsubishi Shipbuilding, Ltd. (tagad Mitsubishi Motors), kas savu Mitsubishi A Type vieglo automašīnu sāka ražot 1917. gadā. Nissan kā autoražotājs tika izveidots 1933. gadā, Toyoda Automatic Loom Works, Ltd. (tagad Toyota) pirmo vieglās pasažieru automašīnas modeli A1 izstrādāja 1935. gadā, un Honda tika nodibināta tikai 1946. gadā. Šajā vēsturiskajā kontekstā Mazda nenoliedzami ir uzskatāma par vienu no senākajiem autoražotājiem Japānā, lai gan pašos pirmsākumos tā darbojās rūpniecības sfērā, kam saistība ar automašīnām ir stipri nosacīta. Ja vispār pastāv, jo Mazda priekšgājēs Toyo Cork Kogyo Co., Ltd vispirms ražoja korķus, tad pārsviedās uz instrumentiem un darbagaldiem, tad motorikšām un tikai 1960. gadā izlaida pirmo sērijveida pasažieru auto, kurš turklāt kā viesulis pārņēma japāņu prātus un Japānas auto tirgu. Pat Mazda vārdu pati firma pieņēma tikai 1984. gadā, kaut gan savus braucamos tā dēvē jau no 1931. gada.