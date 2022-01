Daļa kritiķu uzskata, ka "Franču vēstnesis" (The French Dispatch, 2021) ir līdz šim labākā Vesa Andersona filma. Katram ir savs viedoklis, un tomēr par šādu vērtējumu varētu arī debatēt. Andersona kaislīgākie fani, iespējams, būs vīlušies, jo pieraduši pie vienīgi Andersonam raksturīgā vizuālā stila, savukārt tie, kas no tā sāk pagurt, būs patīkami pārsteigti, ka filmas struktūra diezgan ievērojami atšķiras no citiem viņa darbiem.