“Ikdienā es sastopos ar daudziem stereotipiem. Viens no tiem – cukurs ir bīstams veselībai, no tā ir jāatsakās!” saka fitnesa trenere un sertificēta uztura konsultante Ineta Rijniece . Skaidrosim, kāda tad īsti ir cukura nozīme uzturā un loma tievēšanas procesā.

Lielākā daļa cilvēku vienkārši vēlas zaudēt svaru. Viņiem nav laika iedziļināties fizioloģiskajos procesos, lasīt zinātniskos apcerējumos par to vai citu pārtikas produktu ietekmi uz organismu. Un tādēļ sāk plaukt dažādi stereotipi, kurus izplata, pirmkārt, draugi un paziņas, kuri savulaik par to ir kaut kur kaut ko lasījuši vai dzirdējuši. “Populārais stereotips – ja vēlaties zaudēt svaru, neēdiet saldumus – ir tik stingri nostiprinājies smadzenēs, ka to nereti uztveram kā aksiomu,” saka fitnesa trenere. “Šis pieņēmums ir