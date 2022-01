Krako ir pamesta viduslaiku pilsēta Itālijā, kas atrodas Basilikatas reģionā, 54 kilometrus no Matēras. Pārdzīvodami melno nāvi un marodieru barus vairākus gadsimtus, zemes nogruvums pagājušā gadsimta nogalē beidzot piespieda Krako iedzīvotājus pamest pilsētu.

Ņemot vērā kalna nogāzes ciemata ilgo pastāvēšanas laiku, ir pārsteidzoši, ka daba agrāk nebija izspēlējusi šādus liktenīgos gājienus un ļāvusi Krako godam izturēt viduslaiku perioda nepastāvīgo raksturu. Ar to ieskaujošajiem kviešu laukiem, Krako ir tipiska šī reģiona viduslaiku kalnu pilsēta. Apmēram mūsu ēras 540. gados apgabalu sauca par Montedoro, un to apdzīvoja grieķi, kas pārcēlās uz iekšzemi no piekrastes pilsētas Metaponto. Pētnieki ir atraduši kapenes, kas datētas ar 8. gadsimtu, kas liecina, ka agrīnās apmetnes ir veidotas šajā periodā.