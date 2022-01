Nereti dzirdēts par to, kā globāla mēroga kompānijas apiet nodokļu maksāšanu, novirzot uzņēmuma peļņu uz kādu no nodokļu paradīzēm, kur tie ir zemāki vai to nav vispār. Mums tuvākais piemērs ir Īrija. Attiecīgi kompānija ir bāzēta vienā valstī, bet nodokļus maksā citā. Par šo modeli sajūsmā nav ne nabadzīgās, ne bagātās valstis. Tāpat par negatīvu tiek uzskatīta konkurence starp valstīm, cenšoties piesaistīt uzņēmumus ar aizvien zemākiem nodokļiem.