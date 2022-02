Kamēr gandrīz visās Latvijas pašvaldībās no 1.februāra vēl vairāk palielinās apkures tarifu cenas - dažviet pat par 60% - vienā no lielākajām vietvarām - Rēzeknē - no šodienas tas samazinās par 13%. Līdz ar cenu samazinājumu Rēzeknē šobrīd ir lētākais siltumenerģijas tarifs Latvijā. Rēzeknes domes priekšsēdētājs Aleksandrs Bartaševičs uzskata, ka tā ir gan veiksme, gan pārdomāta stratēģija.