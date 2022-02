Kad pirms gada, 1. februārī, Mjanmas galvaspilsētā Nepjido iebrauca tanki, kļuva skaidrs, ka vien 10 gadus ilgusī valsts demokrātija ir briesmās. Taču reti kurš spēja iedomāties, ka jaunie militārās huntas centieni nostiprināt varu izvērsīsies par vēl nepieredzēti plašu un publisku vardarbību, kas gada laikā paņems pusotru tūkstoti iedzīvotāju dzīvību. Vēl jo vairāk, vairums neticēja, ka starptautiskā sabiedrība to pieļaus.

Militārā diktatūra apspiedusi valsts iedzīvotājus, izmantojot nolaupīšanu, spīdzināšanu, prettiesisku aizturēšanu, iebiedēšanu un citas nežēlīgas taktikas. Saskaņā ar Mjanmas politieslodzīto atbalsta organizācijas (Assistance Association for Political Prisoners) datiem pēdējā gada laikā tikuši nogalināti aptuveni pusotrs tūkstotis iedzīvotāju, bet teju 12 tūkstoši tikuši ieslodzīti par dalību pretošanās kustībā.

Īss ieskats mūsdienu Mjanmas vēsturē

Dienvidaustrumāzijas valsts, kas robežojas ar Taizemi, Laosu, Bangladešu, Indiju un Ķīnu līdz 1989. gadam bija pazīstama kā Birma, taču tagad oficiāli saucama par Mjanmas Savienības Republiku. No 19. gadsimta beigām līdz 1948. gadam Birma bija Britu impērijas sastāvā. Pēc militārā apvērsuma no 1962. līdz 2011. gadam valsti vadīja hunta, uzturot sociālistisku militāro diktatūru un lielā mērā izolējot valsti no ārpasaules. Kaut gan 2011. gadā militārā diktatūra formāli krita, hunta tik un tā saglabāja lielu ietekmi arī civilās valdības vadīšanas laikā.

Mjanmā ir aptuveni 55 miljoni iedzīvotāju, kuri lielākoties runā birmiešu valodā un piekopj budisma reliģiju, taču valstī mīt arī ļoti daudzas citas etniskās un reliģiskās grupas, tostarp rohindžu musulmaņi.