Grieķijas lidsabiedrības “Helios Airways” reisa 522 aviokatastrofa ir viena no nāvējošākajām un neparastākajām traģēdijām 21. gadsimta aviācijas vēsturē. Lidaparāts “Boeing 737”, kas bija ceļā no Kipras uz Prāgu, nogāzās netālu no Atēnām. Bojā gāja visi pasažieri un apkalpe, bet dīvaino notikumu līdz tam dēļ lidaparāts ieguva apzīmējumu “spoku lidmašīna”.