Nelegālā tirdzniecība ASV un Dienvidamerikas valstīs plaukst un zeļ, pateicoties tam, ka ir pieprasījums un, nepārprotami, arī piedāvājums. Tie vairs nav tikai ieroči, cilvēku tirdzniecība, prostitūcija un narkotikas. Šis tirgus ir kļuvis rafinētāks, ar bagātīgāku piedāvājumu un norāda arī uz mūsdienu sabiedrības pārmaiņām. Turklāt to visu var diezgan vienkārši iegādāties internetā. Ja ir vēlme vai nepieciešamība pat pēc nāvējoši augstām opiātu devām – fentanils, oksikontins –, ar nelielu izpēti un uzmanību to visu var arī jaunietis, sazinoties vietnē “Telegram”. Viena no lielākajām, taču ne vienīgajām problēmām ASV ir tieši sociālā nevienlīdzība un zemi ienākumi, kas ir būtisks katalizators arī dažādām atkarību problēmām. Kopš 1996. gadā farmācijas uzņēmums “Purdue Pharma” bagāto Sakleru ģimenes izpildījumā tirgū ieviesa oksikontinu. Tā pārdozēšana ASV ir prasījusi simtiem tūkstošu cilvēku dzīvību.