Jau janvāra beigās Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras biedru veiktajā aptaujā atklājās drūma aina. No 140 aptaujātajiem uzņēmējiem gandrīz 40% norādīja, ka cenu pieaugums negatīvi ietekmēs to finansiālo stāvokli, un 45% uzņēmumu pārstāvju atzina, ka viens no atbildes soļiem būtu produkta gala cenas palielināšana.