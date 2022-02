Kas 21. gadsimtā padara pilsētu par patiesi labu? Pieejami mājokļi, daudz karjeras iespēju un vairākas izklaides iespējas, bez šaubām, ir būtiski. Taču bez kvalitatīvas satiksmes šīs priekšrocības ātri vien zaudē savu pievilcību. Lai Rīga kļūtu par modernu pilsētu, jāpārvar vairāki izaicinājumi, viens no kuriem ir sabiedriskā transporta uzlabošana. Sastrēgumi, atpalikusī biļešu sistēma, veci autobusi – ar šīm un citām problēmām iedzīvotāji saskaras gandrīz katru dienu. Līdz ar to rodas jautājumi: kā ar tām plāno cīnīties “Rīgas satiksme”, ko darīs Rīgas dome, un kā šo jautājumu risina Latvijas galvaspilsētas konkurents – Viļņa?

Sarunu par transporta stāvokli Rīgā ir vērts sākt ar nepatīkamu faktu — vairāk nekā puse jeb aptuveni 250 autobusi no 400 ir nokalpojuši vismaz divus mūžus. Turklāt autobusu parka vidējais vecums ir gandrīz 14 gadi. Tas nozīmē, ka lielāka daļa no “Rīgas satiksmes” (RS) autobusiem nav tik ērta un “zaļa”. Tas savukārt attur potenciālos pasažierus no to izmantošanas.