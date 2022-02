Spirit of Ecstasy ir Rolls-Royce simbols gandrīz tik sen, cik sen pastāv pats autoražotājs. Tā allaž bijusi roku darbs un rotājusi faktiski visus Rolls-Royce automobiļus, simboliski šķeļot gaisu automašīnas priekšā un rādot ceļu, kurp jābrauc. Tagad, kad pienākusi kārta arī tradīcijām bagātajam britu ražotājam spert kāju uz elektrifikācijas ceļa, izrādās, ka arī figūriņai ir pienācis laiks mainīties.

1920. gadā Parīzē notikušajā auto emblēmu konkursā visaugstāk tika novērtēta Rolls-Royce Spirit of Ecstasy figūriņa, kuras veidotājs ir Čārlzs Saikss. Daudzi zina, ka gadu gaitā metāliskā, miniatūrā skulptūra ir piedzīvojusi neskaitāmas transformācijas, tai skaitā sarukusi no oriģinālajiem 18 cm līdz aktuālajiem 9,5 centimetriem, bet tikai daži zina, ka tās prototips bija reāla persona, Elonora Torntone – Lielbritānijas pirmā autožurnāla The Car Illustrated biroja vadītāja un žurnāla izdevēja, barona Džona Montagū mīļākā.