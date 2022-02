Nepatīkams fakts: Eiropas Komisija lēš, ka korupcija Eiropas Savienības (ES) ekonomikai izmaksā ap 120 miljardiem eiro gadā, kas ir aptuveni desmit Latvijas budžeti. Diemžēl, kaitējums, ko mūsu kukuļdevēji un ņēmēji ik gadu nodara ES, nav precīzi zināms. Bet nesen publiskotajā Korupcijas uztveres indeksā (KUI) Latvija ar 59 punktiem starp ES valstīm ierindojās tikai 15. vietā no 27. Jā, esam pakāpušies par divām pozīcijām, taču joprojām atpaliekam no Lietuvas, Igaunijas un savienības vidējā rādītāja, kas ir 64 punkti. Savukārt pirmajā vietā ierindojas Somija, kas reitinga augšgalā atrodas jau ilgu laiku. Rodas jautājums: kas jādara Latvijai cīņā pret korupciju un ko tā var mācīties no somiem?