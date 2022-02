Abu jauno un skaisto meiteņu pazušana Panamas džungļos aizvien ir viena no mīklainākajām cilvēku pazušanām. To pat salīdzina ar Djatlova pārejas traģēdiju, kurā arī aizvien nav rastas atbildes par to, kas tonakt notika ar jauniešiem. Arī Krēmersas un Frūnas lietā ir daudz neskaidrību un mistikas, kas aizvien nodarbina kā privāto izmeklētāju, tā žurnālistu prātus. Turklāt baisie atradumi vēl vairāk samudžina atbildes un, to iztēlojoties, liek šermuļiem skriet pār kauliem.