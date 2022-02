Viena no kapitālisma paradoksālajām iezīmēm, kas tika identificēta jau agrīnā industriālā kapitālisma laikmetā, ir nabadzība bagātībā. No vienas puses, tiek producēti iespaidīgi materiālie resursi un attīstītas tehnoloģijas. No otras puses, sabiedrība polarizējas un trūcīgums tiek institucionalizēts, kļūstot par sistēmas iezīmi. Radikālākie kapitālisma kritiķi gan teiktu, ka tas nav nekāds paradokss, bet likumsakarīgs iznākums.