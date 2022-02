Viens no izaicinājumiem, ar kuru šodien sastopas Nacionālie bruņotie spēki (NBS), ir nepietiekamais karavīru skaits. Vienlaikus situācija reģionā turpina saasināties. Šie un citi faktori piespiež politiķus domāt, kā paaugstināt Latvijas drošību. No pirmā acu uzmetiena obligātais militārais dienests (OMD) ir acīmredzama atbilde. Beigu beigās Latvija ir vienīgā Ziemeļeiropas valsts, kur tas nav obligāts. Tomēr NBS komandieris ģenerālleitnants Leonīds Kalniņš uzskata, ka OMD nav jāievieš un valsts aizsardzība jābūvē uz brīvprātības principa, nevis piespiedu kārtā. Otrajā rakstā no sērijas par obligāto militāro dienestu TVNET salīdzina abu iestāžu pozīcijas.