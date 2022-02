2002. gadā "The New York Magazine" nosauca finansistu Džefriju Epstīnu par "International Moneyman of Mystery". 2005. gadā noslēpumainais bagātnieks pirmoreiz tika apsūdzēts nepilngadīgu meiteņu seksuālā izmantošanā. 2008. gadā Floridas štata tiesa viņam piesprieda 13 mēnešu cietumsoda ar iespēju iziet no ieslodzījuma, lai dotos uz darbu, jo Epstīns tika uzskatīts par uzticamu noziedznieku; par spīti tam, ka tika identificētas vairāk nekā 36 jaunas meitenes, dažas vien 14 gadus vecas, kuras apstiprināja seksuālas aizskaršanas faktu, Epstīns izcieta sodu vien par diviem gadījumiem. Un tikai vairāk nekā desmit gadus vēlāk, 2019. gada 6. jūlijā vīrietis tika atkārtoti arestēts un nonāca pirmstiesas apcietinājumā.