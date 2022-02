Atbildot uz pandēmiju, politiķi saskārās ar milzīgu dilemmu – vai nu atstāt ekonomiku atvērtu un riskēt ar lielu mirušo skaitu no Covid-19, vai arī ieviest lokdaunus un liegt cilvēkiem nopelnīt iztikas līdzekļus. Kā norāda Vanderbilta universitātes ekonomists Kips Viskuzi, viens no veidiem, kā vienkāršot kompromisus no veselības risku mazināšanas un ekonomikas satricinājumiem, ir “monetizēt” nāves gadījumus no Covid-19.