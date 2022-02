Otro spēli pēc kārtas rādot labu hokeju, Latvijas izlase tikai spēles beigās ar 1:3 piekāpās pasaules vicečempioniem Somijai. Vienīgos vārtus vairākumā iemeta Rodrigo Ābols. Tagad hokeja izlasei Pekinā viena brīva diena, bet 13. februārī 6:10 no rīta izšķirošais mačs ar Slovākiju par 3. vietu C grupā.

Vai nu apziņa, ka no tās pašas līgas vien esam, bet spēli mūsējie uzsāka tikpat nikni kā zviedri pret mums. Spēka spiediens, kuru somi laikam negaidīja, izskatījās varens un neapturams, taču nevajag aizmirst, ka kopumā šī Somijas izlase tomēr ir maķenīt meistarīgāka par Latviju. Ja pirmajās piecās septiņās minūtēs izdotos iedabūt ripu Hari Seteri vārdos, dies’ to zina, kā notikumi laukumā ritētu tad. Somi pamazām izlīdzināja ripas virzību tikai uz vieniem vārtiem, bet otrās trešdaļas vidū, kad rezultāts vēl bija 0:0, sāka dominēt. Gols brieda. Valteri Kemilainena metiens no zilās līnijas bija ātrs, negaidīts un diemžēl precīzs. Viss sākās ar zaudētu iemetienu savā zonā (Smirnovs).