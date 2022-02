Filmas lielākā daļa tika uzņemta 2020. gadā, un pa šo laiku jau ir bijuši virkne citu darbu. Bet "The Tinder Swindler" panākumi man bija mazliet negaidīti. Tagad zvana ne tikai kolēģi, bet arī draugi, paziņas, arī no Latvijas. Tas ir neparasti, kā dokumentālā filma spējusi izraisīt tādu interesi un rezonansi. Vakarā, no darba braucot vilcienā, vēroju, kā cilvēki datorā skatās šo filmu. Un šādā brīdī mani pārņēma lepnums par savu darbu, jo paskat, kā nevienam nezināms puisis no Latvijas ir kļuvis par daļu no filmas, kuru skatās, par kuru runā visā pasaulē.