Kamēr tiek gaidīta seriāla "Nebaidies ne no kā" jaunā sezona, kur aktrisei Dārtai Danevičai ir kolorīta "sliktās meitenes" loma, tikām mediji seko sava veida realitātes šovam – viņas attiecībām ar bērna tēvu, deputātu Artusu Kaimiņu. Dārta ir viena no tām, kas nebaidās runāt par tik daudzu noklusēto emocionālās vardarbības tēmu, un pati tagad jūtas kā izlauzusies no apburtā loka, lai savu enerģiju varētu veltīt darbam teātri, TV, kino.