ASV mediju vidē šis žanrs uzzied pagājušā gadsimta 60.gados un tiek nodēvēts par „jaunžurnālistiku“ (new journalism). Tā atšķīrās no iepriekšējo autoru stila ar izteikti personisku pieeju vēstījumam. Viena no pazīstamākajām publicistēm šajā jomā bija Džoana Didiona (Joan Didion). Pirms Ziemassvētkiem viņa aizgāja no mums 87 gadu vecumā. Atstājot aiz sevis lieliskās intervijas ar The Doors Sanfrancisko, publikācijas Vogue, 13 grāmatas, kinoscenārijus un citus literārus darbus. Plašāk par viņu varat izlasīt godalgotajā autobiogrāfijā ”The Year of Magical Thinking” (2005). Atšķirībā no pārējiem darbiem šis teksts ir mazāk politisks, amerikānisks un vairāk eksistenciāls. Kā latviešu versiju to varēja vērot Andas Albužes monoizrādē „Maģiskās domāšanas gads“ uz eksperimentālās skatuves Liepājas Lielajā Dzintarā. Pērnā gada jūlijā.