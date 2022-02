Vienlaikus, lai gan militārs uzbrukums Ukrainai nav noticis, šīs valsts ekonomika un izaugsmes iespējas cieš jau tagad, jo kurš gan vēlas ieguldīt un strādāt valstī, kurā, iespējams, pēc pāris dienām "viss ies gaisā". Tostarp atsevišķas aviokompānijas jau nolēmušas neveikt lidojumus uz un no Ukrainas vai pat pār to, bažījoties par aviopārvadājumu drošību. Latvijas aviokompānija "airBaltic" gan pagaidām turpina lidojumus uz un no Ukrainas pēc ikdienas grafika.