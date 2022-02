Kaut arī Ļvivas mērs Andrijs Sadovijs apgalvo, ka pilsēta nepiedzīvo lielu iedzīvotāju pieplūdumu, kas pie Polijas robežas esošajā pilsētā meklētu drošību, nekustamā īpašuma jomā strādājošie apstiprina, ka pilsētā ir vērojams liels iedzīvotāju pieplūdums no visas Ukrainas. Ļvivā ierodas cilvēki no Harkovas, Zaporožjes, Odesas un citurienes, bet sevišķi daudz no Kijevas. Nekustamā īpašuma māklere Oksana atklāj, ka Ļvivā ar automašīnām ieradušies pat tādi, kas nezina, kur un par kādām cenām nāksies meklēt īres dzīvokli. Pastiprināts šādu cilvēku pieplūdums bija novērojams uzreiz pēc tam, kad amerikāņu izlūkdienesti nosauca 16. februāri kā datumu, kad Putins bija ieplānojis iebrukumu Ukrainā.