Audi jau kopš tālā 1985.gada maksā naudu cilvēkiem, kuru viens no galvenajiem uzdevumiem ir ostīt dažādus priekšmetus. Labi, ne jau par pašu ostīšanas faktu ļaudis saņem labu algu. To viņiem maksā par to, ka šie cilvēki ar savu ostspēju palīdz veidot labu iespaidu par jauno auto, kad cilvēks tajā iekāpj pirmo reizi.