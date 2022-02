Kremlis un tā vadītāji mēdz melot ārzemju sabiedrībai par to, kas un kā notiek. Brīdī, kad šo informāciju apstrīd cita, aktuālāka ziņu plūsma, kremlīni nonāk zaudētājos. To varēja novērot Baltijas dziesmotās revolūcijas laikā, kad Gorbačova baltos melus atmaskoja CNN tiešraides. Tiešās translācijas no notikumu vietām bija viens no galvenajiem PSRS sabrukuma veicinātājiem. Tagad CNN vietā nostājusies ASV mediālo ziņojumu plūsma.