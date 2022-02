Pieklusināti skaista, noslēpumaina gaišmate, kuras mīļajam sunim Leonam ir savs "Instagram" konts. Latviešu izcelsmes amerikāņu sieviete vārdā Sarma Melngailis ir pavērsusi visus starmešus savā virzienā ar, iespējams, lielāko skandālu ASV restorānu biznesā – liela mēroga naudas izkrāpšana no pašas rūpīgi lolotā svaigēšanas restorāna "Pure Food and Wine", kuru apmeklējuši Aleks Boldvins, Rūnija Mara, Bils Klintons. Savā ziņā Sarma atgādina Deivida Finčera filmas "Gone Girl" galveno varoni. Visi stāsti par viņas personību un kriminālistes pagātni šķiet tik neticami un neloģiski, faktiski neizskaidrojami un piesātināti ar pretrunām.