Latvijas atkarība no Krievijas dabasgāzes ir labi zināma. Ja Eiropas Savienība (ES) ieviestu sankcijas ar mērķi apturēt naftas un dabasgāzes pirkumus no Krievijas, tad šo sankciju sekas vissmagāk izjustu Latvija un Somija. Lai arī apjoma ziņā lielākās dabasgāzes importētājas ir Vācija un Itālija, tomēr šo valstu importa struktūrā Krievijas izcelsmes dabasgāzes īpatsvars ir nepilna puse. Turpretī Latvija un Somija gandrīz visu nepieciešamo dabasgāzi importē no Krievijas.