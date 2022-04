No 1600. gadu sākuma līdz 1865. gadam ASV paverdzināja miljoniem cilvēku. Starp šiem miljoniem bija arī Herieta Tabmena Harriet Tubman (1822-1913), kura riskēja ar dzīvību, lai glābtu citus no skaudrās realitātes un palīdzētu bēgt. Herietas prasmes, neatlaidība un zināšanas ļāva viņai kļūt par vienu no pirmajām melnādainajām sievietēm, kura vadījusi karapulku. Herietas dzīve joprojām iedvesmo cīnīties par brīvību.