Centrālās bankas mēdz uzsvērt savu politisko neatkarību, to pārstāvjiem nereti izsakoties, ka monetārā politika ir jātur pa gabalu no demokrātiskās pārvaldes institūcijām. Tomēr pēdējās nedēļas notikumi un Krievijas Centrālajai bankai noteiktās sankcijas apliecina pretējo – mūsdienu ģeopolitiskajā telpā centrālās bankas ir kļuvušas par vienu no galvenajiem kara ieročiem.