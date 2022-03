Internetā arvien biežāk parādās ieraksti par to, kā latvieši sākuši apbižot krievus. It kā kāds trešklasnieks esot atteicies sēdēt blakus meitenei ar krievisku vārdu un uzvārdu, kādā veikalā esot atteikušies apkalpot krieviski runājošu pāri un tā tālāk. Lai arī radikāli noskaņotu idiotu netrūkst arī Latvijā un daudzi no viņiem droši vien tiešām par agresoru uzskata ne tikai psihopātu Putinu un viņa atbalstītājus, bet arī krievu valodu kā tādu, vispārējā viltus ziņu vētrā nu jau uz ikvienu ierakstu sociālajos tīklos sākumā raugos skeptiski.