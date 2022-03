Kā Annai izdevās piekrāpt bagātos jeb visa sāls ir prezentācijā

Laika posmā no 2013. līdz 2017. gadam Anna Sorokina ar melu palīdzību, ka ir Anna Delveja – no turīgas ģimenes nākusi jauna lēdija, kura mantojusi iespaidīgas naudas summas, iefiltrējās starp Ņujorkas sabiedrības augstākajiem slāņiem un baudīja dzīves sniegtos labumus. Viņai izdevās apmesties labākajās viesnīcās, ģērbties dizaineru drēbēs, ieturēt maltītes smalkos restorānos, ceļot ar privātajām lidmašīnām un saņemt aizdevumus no bankām un paziņām, aizmirstot par to atlīdzināt nieka 275 000 ASV dolārus, ko pakalpojumi bija vērti.