Cilvēki ir unikālas būtnes - kas vienam padodas vieglu roku, citam sagādā milzu problēmas. To var attiecināt arī uz maltīti rīta stundās. Daļa cilvēku domā par brokastīm, tikko atvēruši acis, un no mājas ārā nespers ne soli, kamēr nebūs izdzēruši tasīti sava iecienītākā rīta dzēriena un pabrokastojuši ar kādu musli, kas pārliets ar jogurtu, svaigi ceptu omleti vai varbūt sviestmaizi. Taču ir virkne cilvēku, kuriem no domas vien par kādu ēdiena kumosu mute agrās rīta stundās piemetas nelaba dūša. Kā viņi paši saka: "Kā var ēst, ja acis vēl nav līdz galam atvērtas." Vai tad visi šie cilvēki ir pakļauti riskam tikt pie nevēlamiem apaļumiem?